Il Sundance 2021 sarà ibrido, digitale e drive in

NEW YORK, 03 DIC - Il Sundance Film Festival ricalca le orme di Londra, Toronto e New York e in era Covid sceglie una formula ibrida per la sua edizione 2021. La rassegna cinematografica si svolgerà dal prossimo dal 28 gennaio al 3 febbraio, sette giorni invece dei consueti undici, a Park City in Utah, ma sotto forma di una piattaforma digitale creata su misura e sfruttando teatri all'aperto, drive in o strutture in cui è possibile il distanziamento sociale, disseminate in tutti gli Stati Uniti. Un festival che varca, quindi, fisicamente i confini dello Utah per trasferirsi in Stati, tra gli altri, come New York, Ohio, Tennessee, Kansas, California e Florida. Il Sundance è tra i più importanti festival cinematografici, dedicato al cinema indipendente ed è un punto di riferimento per la scoperta di nuovi talenti nel settore. "Anche in queste circostante impossibili - ha detto le neo direttrice del festival Tabitha Jackson - gli artisti stanno trovando il modo di realizzare opere audaci e vitali in qualsiasi modo possano, quindi il Sundance, da festival delle scoperte, porterà quelle opere al suo primo pubblico in qualsiasi modo possibile". Sono circa 70 i film scelti per la prossima edizione, ma non è stato ancora rivelato il titolo che aprirà la manifestazione né la line-up. Bisognerà attendere fino a metà dicembre. "Quest'anno il festival - continua la Jackson - è un esperimento per vedere quanto effettivamente possiamo creare energia con un servizio in grado di accendere i riflettori su questi film". (ANSA).