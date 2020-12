Musica: venerdì esce la compilation del 63/o Zecchino d'Oro

BOLOGNA, 03 DIC - In attesa della festa televisiva, rinviata a maggio 2021 all'Antoniano di Bologna causa emergenza covid, venerdì 4 dicembre uscirà la compilation del 63/o Zecchino d'Oro, disponibile in formato cd e digitale, con 14 nuovi brani e una bonus track. La compilation, distribuita da Sony Music Italia e realizzata per il quarto anno consecutivo sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio, sarà disponibile su tutti gli store digitali, su Amazon e nei negozi della grande distribuzione. I brani sono interpretati da 16 piccoli solisti, dai 4 ai 9 anni, provenienti da otto regioni e accompagnati dal Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Tra gli autori delle canzoni alcune firme note, come Simone Cristicchi, Francesco Tricarico, Leonardo Pieraccioni e Paolo Belli. Sempre il 4 dicembre verrà messa on line per la prima volta una piattaforma con cui si potrà giocare allo Zecchino d'Oro da casa propria, con l'hashtag #ZecchinodOroSempreConTe. Scaricabili gratuitamente dalla piattaforma i testi delle nuove canzoni da cantare, i cartoni animati da colorare, le palette per votare e tanto altro su zecchinodoro.org/sempreconte. Sul canale YouTube dello Zecchino d'Oro saranno invece disponibili prossimamente anche tutti i videoclip delle nuove canzoni e tutte le canzoni animate. Quest'ultime, realizzate in collaborazione con Rai Ragazzi, saranno in onda su Rai Yoyo e disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Come ogni anno, poi, lo Zecchino d'Oro supporta la campagna 'Operazione Pane', che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare. Per dare un contributo fino al 19 dicembre si può inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero solidale 45588, in alternativa si può donare sul sito operazionepane.it. (ANSA).