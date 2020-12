La Giostra di Giorgia Cecere, ciak con Gerini

ROMA, 03 DIC - Nella splendida cornice salentina di Alessano (Le) e dintorni sono iniziate le riprese di "Sulla giostra", il nuovo film di Giorgia Cecere con Claudia Gerini e Lucia Sardo e con Alessio Vassallo e la partecipazione straordinaria di Paolo Sassanelli, prodotto da Anele con Rai Cinema e in associazione con Notorious Pictures e Luigi de Vecchi - con il sostegno di Apulia Film Commission - distribuzione Notorious Pictures. Due donne profondamente diverse, due generazioni a confronto che si ritrovano dopo anni in una vecchia ed elegante casa di campagna nel profondo Salento e che giorno dopo giorno, senza quasi rendersene conto, trasformano questo accidentale incontro nel punto di partenza per una nuova, inattesa vita. 4 settimane di set per una commedia al femminile, dai toni ironici e leggeri, sull'accettazione del proprio destino e di quella "giostra" chiamata vita. Irene (Claudia Gerini) è una donna di successo, che dopo gli studi ha abbandonato la campagna salentina per trasferirsi nella capitale, dove ha avviato una casa di produzione. Ha un figlio adolescente e un ex marito assente, Filippo (Paolo Sassanelli), finché, in un momento di difficoltà economica, non sarà costretta a tornare in quel paesino che le è sempre stato stretto e a confrontarsi con un passato e una dimensione arcaica che ormai non le appartiene più. Non sarà semplice per Irene tornare a prendere possesso della villa di famiglia, perché l'anziana governante senza marito e figli, Ada (Lucia Sardo), si rifiuta di lasciare quella che sente come casa sua. A rivoluzionare la vita di Irene sarà anche l'incontro con Gianni (Alessio Vassallo), agente immobiliare che si occupa della vendita della casa e uomo che porterà Irene a recuperare il senso delle sue radici con il tono leggero dell'ironia. "Il film racconta il viaggio di formazione di Irene e di (ri)scoperta di se stessa, questa donna concentrata sui suoi obiettivi sceglierà di salire anche lei sulla 'giostra', quella dell'accettazione dei giochi del destino e di saperne sorridere. Si ritroverà così più forte e allo stesso tempo anche più tenera e, soprattutto, più libera". Così la regista e sceneggiatrice Giorgia Cecere che firma il film insieme a Paolo Pirone. (ANSA).