Musica: Cristallo, l'8 dicembre esce il nuovo Ep 'Piano B'

BOLOGNA, 03 DIC - Esce in digitale dall'8 dicembre 'Piano B', il nuovo Ep di Cristallo, progetto solista di Francesca Pizzo dopo l'esperienza nel duo Melampus. L'Ep (Blackcandy Produzioni), anticipato nel corso dell'anno da quattro dei cinque brani che lo compongono, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming. "Piano B è la mia risposta al 2020 - spiega l'artista - La sospensione dall'attività del live mi ha portato a dovere scegliere in che modo proseguire il percorso artistico iniziato pochi mesi fa. Ho così deciso di condividere col pubblico parte dei brani destinati al disco la cui uscita era prevista per la scorsa primavera ma che, come accaduto a molti altri colleghi, al momento è sospesa. Ho scelto di non fermare la musica e al contempo di adattarmi al momento che tutti stiamo vivendo". Cristallo/Francesca Pizzo vive a Bologna. Dal 2011 al 2016 suona nel duo Melampus, con cui pubblica tre dischi che porta dal vivo in tutta Italia. Nel 2017 viene scelta dai Baustelle per l'immagine di copertina di "L'amore e la violenza' e l'anno successivo compare nella copertina di 'L'amore e la violenza II'. Con il suo nuovo progetto musicale, Cristallo apre tre date del tour estivo dei Baustelle. Nella seconda metà del 2019 pubblica i brani 'Cose c'è' e 'Falena', mentre 'Casa di Vetro' è dello scorso maggio. (ANSA).