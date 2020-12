S. Cecilia: Semyon Bychkov e Tom Borrow con Mozart

ROMA, 02 DIC - Il direttore russo Semyon Bychkov e il giovane talento israeliano della tastiera Tom Borrow, al suo debutto a Roma, nel concerto per pianoforte e orchestra n. 24 K491 di Mozart. E' l' appuntamento che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone venerdì 4 dicembre alle 20.30 in diretta dalla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica su Rai Radio Tre e in diretta streaming raicultura.it. Bychkov, tra i nomi più autorevoli sulla scena internazionale e ospite fisso delle stagioni ceciliane, dà l'avvio a un 'dittico' Mozart - Mendelsshon che verrà ripreso nel concerto dell'11 dicembre da John Eliot Gardiner. La prima parte della serata sarà riservata appunto al capolavoro di Mozart, con l' esibizione del fuoriclasse ventenne Tom Borrow, acclamato dalla critica come una delle future star del pianoforte. Nel gennaio 2019 Tom Borrow è stato chiamato a sostituire Khatia Buniatishvili in una serie di concerti con la Israel Philharmonic e, con un preavviso di sole 36 ore, ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra in sol di Ravel ottenendo un successo clamoroso dopo il quale ha ricevuto inviti ad esibirsi dalle maggiori orchestre internazionali. La seconda parte è dedicata alla Sinfonia n.3 "Scozzese" scritta a venti anni da Felix Mendelssohn - Bartholdy su ispirazione del viaggio a Edimburgo intrapreso dal compositore nel 1829. Semyon Bychkov è Direttore Musicale della Czech Philharmonic dall'inizio della stagione 2018-19. Nato a San Pietroburgo, Bychkov ha studiato al Conservatorio di Leningrado e a 20 anni ha vinto la Rachmaninoff Conducting Competition. Dopo aver rifiutato il premio per la direzione della Leningrad Philharmonic, si è trasferito negli Stati Uniti dove il primo impegno come Direttore Musicale è stato con Grand Rapids Symphony e Buffalo Philharmonic. (ANSA).