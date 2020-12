Elliot Page continuera' a recitare in "The Umbrella Academy"

NEW YORK, 02 DIC - Elliot Page continuera' a recitare nel ruolo di Vanya Hargreeves in "The Umbrella Academy", la serie di Netflix su una famiglia di sette supereroi diventata una dei maggiori successi del servizio in streaming. Vanya e' una giovane donna i cui superpoteri includono il dono delle onde sonore distruttive che possono avere conseguenze terribili su ciò che la circonda. "Non si sta pensando a cambiare il genere del personaggio", scrive oggi "Variety". Protagonista di film come "Juno", su una sedicenne incinta che decide di tenere il bambino e per il quale e' stato candidato agli Oscar, Page ha ha fatto ieri outing come trans. Ha annunciato che invece di Ellen d'ora in poi si fara' chiamare Elliot e usera' come pronomi "he/them", lui e loro. Il nome di Elliot e non piu' Ellen e' gia' stato aggiornato nelle informazioni sulla serie della pagina Imdb. Netflix sta lavorando ora a fare lo stesso per tutti i titoli in cui l'attore e' nominato nel corso delle puntate. "The Umbrella Academy", la cui seconda stagione e' arrivata in luglio su Netflix, racconta le vicende di una famiglia di supereroi che, in seguito al ritorno di uno di loro dal futuro, si trova a dover fare i conti con la fine del mondo. Ognuno dei sette ha un superpotere differente che lo rende unico e diverso dai suoi fratelli. (ANSA).