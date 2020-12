Nastri, con Serie d'Argento in corsa anche le serie tv

ROMA, 02 DIC - Con 'Serie d'Argento' via ai Nastri dedicati alla grande serialità e venerdì 4 dicembre arriva già il primo evento in streaming, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con i primi Nastri dedicati a questo settore da parte del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani. Venerdì comunque avvio ufficiale con titoli e talent protagonisti dei primi premi, che saranno annunciati in diretta, e anche un primo approfondimento sulla serialità che in questo momento domina i set più attivi e importanti. Tanto più a Napoli dov'è appena ripresa la lavorazione de L'amica geniale, arrivata alla terza stagione, ed è tornata sul set, per la quinta volta, anche Gomorra. All'incontro interverranno anche alcuni dei produttori che negli anni hanno aperto la strada alle grandi serie, invitati a fare il punto su un mondo che ha cambiato produzione, mercato, ascolti e storytelling. Il Sngci aveva già annunciato i Nastri d'Argento per le grandi serie, non a caso in collaborazione con la Film Commission della Regione Campania, nella scorsa primavera, ma la manifestazione, fissata per metà marzo, era stata poi rinviata, come molte iniziative, a causa del lockdown. Insomma una piccola rivoluzione per i Nastri che, accanto a lungometraggi, documentari e corti, avranno d'ora in poi, anche 'cinquine' anche per la serialità tv. (ANSA).