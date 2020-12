Giffoni: arriva in digitale la 'winter edition'

GIFFONI VALLE PIANA, 01 DIC - Ai nastri di partenza la Winter Edition di Giffoni 50, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, con un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e young adult. Masterclass ed eventi speciali, in digital experience, si articoleranno da sabato 12 dicembre. "Presentiamo un'assoluta novità: #Giffoni50 Winter Edition - spiega Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni - non avevamo intenzione di lasciare soli i nostri giffoner proprio a Natale. Abbiamo quindi scelto di guardare a questo periodo, così eccezionale e complicato, come una grande opportunità, con un'accelerazione che dobbiamo vivere con forza e determinazione". Tanti gli appuntamenti della quarta tranche del festival: a partire dalle giornate dedicate alle 50 opere, tra lungometraggi, cortometraggi, in concorso nelle sezioni Elements +3, +6 e +10. Migliaia di giurati, collegati da tutta Italia, si ritroveranno in cinema virtuali e, al termine della proiezione, potranno confrontarsi con i registi in live streaming da diverse nazioni del mondo. Un momento importante sarà anche quello di Parental Experience - Gex Doc, la sezione dedicata ai genitori e agli adulti: storie vere narrate in forma di documentario, incentrate su tematiche sempre attuali. Pronti per il pubblico online anche show interattivi di magia e comicità e due momenti "fiabeschi". In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari talent del cinema e della tv e i nonni dei ragazzi sapranno ricreare, anche a distanza, la magia del Natale interpretando le opere dello scrittore e non solo. Tra le sorprese: "A teatro con mamma e papà" vuole regalare agli Elements e ai loro genitori la possibilità di vivere, da casa, la magia del palcoscenico e interagire con le gli artisti a fine spettacolo. Attesi tre live musicali con exclusive access per i giurati. Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi dei cantanti. Spazio anche alle masterclass su temi di attualità: dalla sostenibilità ambientale alla legalità, passando per l'innovazione e la realtà virtuale, senza dimenticare il cinema, con gli interpreti più amati chiamati a confrontarsi con i giovani creativi della factory di Giffoni e con il pubblico online. (ANSA).