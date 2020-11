George Clooney, mai pensato al matrimonio prima di Amal

NEW YORK, 30 NOV - 'Mai pensato al matrimonio o ai figli prima di Amal, poi è cambiato tutto". George Clooney apre sul suo matrimonio in un'intervista alla Cbs in occasione del suo nuovo film su Netflix 'The Midnight Sky'. L'attore, 59 anni, ha sposato Amal Alamuddin nel 2014 in una lussuosa cerimonia in Italia. La coppia ha due gemelli di tre anni Alexander e Ella. "Non c'è dubbio - continua - che avere Amal nella mia vita ha cambiato tutto per me. Era la prima volta che qualsiasi cosa facesse o qualsiasi cose che le riguardasse era più importante di qualsiasi cosa di me". Clooney ha anche aggiunto che non aveva previsto dei figli nella sua vita ma ora trova che l'essere genitore sia un'esperienza appagante. Ha detto inoltre che durante la chiusura per la pandemia ha fatto una lavatrice dietro l'altra e ha lavato il pavimento. Infine ha detto che si taglia i capelli da solo usando un Flowbee, un taglia capelli-aspirapolvere, usato anche dagli astronauti. (ANSA).