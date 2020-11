I 30 anni del Centro Ricerche Musicali, Alvin Curran guest star

ROMA, 28 NOV - Il Centro Ricerche Musicali spegne le sue 30 candeline e celebra il traguardo importante nel campo della ricerca scientifico-musicale dedicando l'intera giornata del 4 dicembre a una serie di appuntamenti in live streaming dalla Sala Petrassi del Parco della Musica di Roma. Il clou del programma, alle 19, è il colloquio-performance in prima assoluta di The Containment Etudes di Alvin Curran. La festa, che coincide con la chiusura del festival ArteScienza Accelerazione-decelerazione che il Crm organizza ogni anno, potrà essere seguita gratuitamente in diretta web dalla pagina facebook del festival. "I trent'anni del Centro Ricerche Musicali si possono riassumere in tre parole: Invenzione, Creazione, Ricerca - spiegano i fondatori e direttori Michelangelo Lupone e Laura Bianchini -. ll nostro lavoro è sempre rivolto all'innovazione del linguaggio musicale. Abbiamo realizzato computer per la composizione e performance musicale, sistemi di diffusione del suono come Olofoni, Planofoni, Guide del suono, strumenti aumentati, forme d'arte musicali innovative, installazioni musicali permanenti, opere scultoreo-musicali... Al centro delle nostre ricerche poniamo l'interazione del fruitore, per renderlo partecipe e attivo nell'esperienza artistica''. (ANSA).