Lirica in streaming, oltre 120mila contatti da 57 paesi

ROMA, NOV 28 - 122.896 contatti con utenti collegati da 57 Paesi del mondo e migliaia di collegamenti (tra piattaforme internet, web tv e social media dedicati) dal 6 al 26 novembre. Sono questi i primi numeri che testimoniano il grande successo dell'iniziativa "APERTI, NONOSTANTE TUTTO", promossa dall'ANFOLS - Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche in collaborazione con l'ANSA. Un palinsesto unico di produzioni in live-streaming realizzate ad hoc, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza all'interno dei teatri, che da inizio novembre propone il meglio delle produzioni delle 12 Fondazioni lirico-sinfoniche aderenti all'Associazione. "Le cifre che abbiamo registrato - commentano Francesco Giambrone e Fulvio Macciardi, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'ANFOLS - ci sorprendono positivamente e testimoniano non solo l'importanza della nostra iniziativa in questo momento particolare, ma quanto il pubblico (non solo italiano) abbia a cuore i nostri teatri che, anche in questo momento difficile, hanno dimostrato coraggio e notevoli capacità di riformulare creativamente l'offerta intraprendendo un percorso innovativo e accogliendo le nuove sfide che comporta il tempo che stiamo attraversando". "Aperti, nonostante tutto - concludono Giambrone e Macciardi - è un progetto che testimonia la nostra volontà di restare vicini al nostro pubblico che, seppur non in sala, sta fruendo in questi giorni delle nostre attività. È anche un segno tangibile di attenzione nei confronti dei tanti artisti che continuano a soffrire per le ricadute della drammatica condizione che stiamo vivendo e per i lavoratori delle nostre Fondazioni rappresenta uno strumento importante di tutela dei livelli occupazionali e della qualità dei complessi artistici e tecnici". Il programma completo su: https://www.anfols.it/webtv/ (ANSA).