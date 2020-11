Covid: Regio Torino riapre online, 8 concerti da stasera

TORINO, 27 NOV - Da stasera il Teatro Regio di Torino entra nelle case del suo pubblico, orfano da mesi degli spettacoli del teatro lirico simbolo della città a causa della pandemia, con un cartellone di otto concerti gratuiti "che permetteranno - spiega il commissario Rosanna Purchia - non solo di portare la musica al nostro pubblico, ma anche di mettere i professionisti di questo grande teatro, nelle condizioni di tornare al lavoro. Abbiamo lavorato tantissimo, tutti insieme e non vi deluderemo - ha aggiunto. - Il teatro non ha mai smesso di lavorare, abbiamo fatto mille riunioni e al centro avevamo il pubblico e i lavoratori. E da stasera torniamo a fare musica con questa stagione 'Regio Alive', grazie anche agli amici e partner come Intesa Sanpaolo, Italgas e gli Amici del Regio". Il programma di concerti è una 'collana' di gioielli della storia musicale, a cominciare dalla celeberrima sfilata, piena di humour e delicatezza, del Carnevale degli animali di Saint-Saëns, eseguito dall'Orchestra del Teatro Regio e rinnovato drammaturgicamente da un testo scritto per il Regio da Paola Mastrocola e che sarà recitato dall'attrice Olivia Manescalchi. (ANSA).