Cineteca Bologna pubblica sceneggiatura 'The Freak' di Chaplin

BOLOGNA, 26 NOV - La Cineteca di Bologna ha deciso di pubblicare, in anteprima internazionale, la sceneggiatura di 'The Freak', il film che Charlie Chaplin sognò negli ultimi anni della sua vita, che non riuscì mai a realizzare. e che vede protagonista, la figlia Victoria, nel ruolo di una misteriosa creatura alata, 'The Freak', appunto.. Impegnata da 20 anni nella catalogazione dell'archivio di Chaplin, la cineteca emiliana pubblica per la prima volta al mondo la sceneggiatura integrale, in traduzione italiana, della pellicola accompagnato dai bozzetti di scena, dalle fotografie di Victoria Chaplin in prova con le ali, dai fotogrammi del filmato amatoriale girato al Manoir de Ban, la residenza svizzera dove Chaplin ha vissuto dal 1952, anno della sua espulsione dagli Stati Uniti, alla morte, avvenuta nel 1977. La sceneggiatura, di 'The Freak', spiega la Cineteca di Bologna, "segue i voli di Sarapha, la creatura alata interpretata da Victoria, da un capo all'altro del mondo, dal Cile, dove viene fortunosamente trovata, a Londra, dove cercherà in tutti i modi di sfuggire a due truffatori che vorrebbero utilizzare il dono delle sue ali per orchestrare un raggiro di massa, spacciandola per una guaritrice. Nell'Occidente 'civilizzato' e regolato dal consumismo - conclude la Cineteca bolognese - Sarapha è, come Charlot, ontologicamente fuori posto. Senza comprenderne le ragioni è, come lui, perennemente inseguita, braccata e in fuga". (ANSA).