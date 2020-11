YouTube Originals lancia Yoshiki: under the sky

ROMA, 26 NOV - S' intitola "Yoshiki: under the sky" lo speciale documentario musicale in live streaming globale che YouTube Originals lancia in anteprima mondiale mercoledì 23 dicembre a partire dalle 20:00 JST (11:00 ora italiana) in collaborazione con il compositore da 50 milioni di dischi in tutto il mondo, già leader del gruppo rock X Japan. Lo speciale sarà costellato di star, con esibizioni di artisti fama mondiale tra cui Marilyn Manson, The Chainsmokers, Sarah Brightman, St.Vincent, Nicole Scherzinger, Jane Zhang, LindseyStirling, Scorpions, SixTONES, Sugizo, Hyde. Una vera e propria performance nata per avvicinare le persone attraverso la musica e una proposta pionieristica di ispirazione per creare eventi musicali nella futura "nuova normalità". "Noi artisti esistiamo solo grazie ai nostri fan - spiega Yoshiki - Insieme ad amici fantastici, voglio contribuire a sollevare lo spirito delle persone. Anche se abbiamo affrontato un ostacolo dopo l'altro, come vedrete nel film, lo abbiamo realizzato con la massima cura e amore per tutti". La partnership di YouTube Originals con l'artista fa parte di una selezione di serie originali sulla musica e speciali su grandi personalità dell'universo musicale da Ariana Grande a Demi Lovato, Paul McCartney, BTS, Justin Bieber, Kevin Hart, Taylor Swift, Will Smith e altri musicisti. Yoshiki, tra i compositori più influenti nella storia giapponese, noto in tutto il mondo sia come solista che con gli X Japan, ha firmato opere che vanno dal rock al pop, classica e musica da film. Ha composto il tema per i Golden Globe, eseguito un concerto per l'Imperatore del Giappone, ottenuto il record di sold out nel più grande stadio giapponese con i suoi concerti e composto temi per serie di animazione e film. Di recente, ha collaborato con la musicista St. Vincent e si è unito a Bono, will.i.am e Jennifer Hudson per il singolo "#sing4life". (ANSA).