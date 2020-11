Auditorium Parco della musica in rosso per donne

ROMA, 25 NOV - L'Auditorium Parco della Musica si tinge di rosso per la Giornata Internazionale contro l'eliminazione della violenza sulle donne istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre. Dalle 18.00 del 25 novembre e fino a tarda sera la cupola della Sala Sinopoli resterà illuminata. L'iniziativa, voluta dalla Fondazione Musica per Roma, vuole ricordare tutte le vittime di violenza aderendo alla campagna #NoAllaViolenzaSulleDonne. (ANSA).