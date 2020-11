Festival Nuova Consonanza, labirinto live streaming

ROMA, 25 NOV - Un viaggio nel labirinto delle suggestioni musicali del presente. Una ventina di appuntamenti dal 27 novembre al 20 dicembre che coinvolgono interpreti e musicisti di primo piano in un festival multiforme che era stato pensato con concerti dal vivo in varie sedi di Roma e che per l' emergenza virus si propone ora interamente nella formula del live streaming, con dirette gratuite anche da altre città italiane e straniere come Colonia e Vienna dove risiedono gli ensemble invitati a partecipare. Laborintus 2.0, l' edizione n. 57 del Festival Nuova Consonanza, affronta la sfida del web per mantenere l' impegno con il pubblico degli appassionati. "Il fatto di dover tenere il festival a distanza - spiega Lucio Gregoretti, presidente di Nuova Consonanza - impone limiti allo svolgimento e alla fruizione degli eventi, ma si cercherà di sfruttare le potenzialità del mezzo che permette di godere al meglio delle sonorità spesso complesse delle musiche proposte''. Motivo conduttore del Festival è il tema del labirinto ''come opportunità per lasciarsi andare e seguire più strade diverse sotto la guida delle proprie inclinazioni". Punto di riferimento è anche Laborintus II di Luciano Berio, composto nel 1965 per celebrare il 700° anniversario della nascita di Dante, e che prende il titolo dalla raccolta poetica Laborintus di Edoardo Sanguineti. In calendario prime assolute, concerti, concorsi, premi, incontri e conferenze. L'inaugurazione venerdì 27 novembre alle 21 sarà con il flautista Gianni Trovalusci. Il programma omaggia Bruno Maderna di cui quest'anno cade il centenario della nascita, e Franco Evangelisti, fra i fondatori di Nuova Consonanza, nel quarantennale della morte. A loro si affiancano autori di oggi come Nicola Sani, la finlandese Kaija Saariaho e Giorgio Nottoli, fra gli esponenti più attivi della musica elettroacustica, di cui sarà eseguita in prima assoluta Trama sospesa. Il festival sarà trasmesso live streaming sul canale youtube di Nuova Consonanza. (ANSA).