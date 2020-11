Cinema: Jennifer Grey su Patrick Swayze, insostituibile

NEW YORK, 25 NOV - "Nessuno può sostituire Patrick Swayze". Jennifer Grey parla del sequel di Dirty Dancing, del quale sarà protagonista interpretando di nuovo il ruolo di Frances 'Baby' Houseman. E non ci sarà ovviamente Patrick Swayze, nel film del 1987 l'istruttore di ballo Johnny Castle, morto nel 2009 per un tumore al pancreas. "Ciò che posso dire - ha spiegato in un'intervista - è che non si può sostituire chi non c'è più, non si deve cercare di ripetere quel tipo di magia. Ci sarà qualcosa di diverso". I dettagli del film-sequel sono ancora segreti. L'intenzione di fare un secondo Dirty Dancing è stata annunciato lo scorso agosto. (ANSA).