Samuel annuncia il secondo album da solista

ROMA, 25 NOV - Samuel annuncia la pubblicazione di "Brigata Bianca", il suo secondo album solista, in uscita venerdì 22 gennaio. Il disco arriva a distanza di quattro anni dal primo lavoro del cantante dei Subsonica "Il Codice Della Bellezza", pubblicato nel febbraio 2017. Anticipato a fine agosto dal singolo "Tra un Anno", l'album presenta 15 tracce in cui Samuel compone suona e canta nel Golfo Mistico, lo studio in cui si è rifugiato durante questi difficili mesi per creare nuova musica, ma anche il nome del tour che lo ha portato in giro a partire dalle isole Eolie per tutta l'Italia. Nel disco si sentono una grande varietà di suggestioni e idee, collegate fra loro dalla Brigata Bianca alla quale Samuel dedica il titolo: una truppa allegra e multiforme che ha lavorato insieme a lui in questo periodo, un collettivo prezioso, non solo di lavoro ma anche di amici, che ha contribuito alla nascita dell'album. A completare la Brigata si uniscono le collaborazioni con Colapesce, Ensi, Fulminacci, Willie Peyote e Johnny Marsiglia che danno vita a cinque featuring. (ANSA).