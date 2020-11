Musica: Il film concerto Folklore di Taylor Swift su Disney+

NEW YORK, 25 NOV - 'Folklore', il film concerto di Taylor Swift approda su Disney+. E' disponibile sulla piattaforma in streaming dal 25 novembre. Il film è un'aggiunta all'album omonimo registrato durante il lockdown per la pandemia. Swift e gli artisti che hanno collaborato all'album, Aaron Dessner dei The National, Jack Antonoff (Bleachers) and Justin Vernon (Bon Iver) hanno registrato segretamente all'inizio dell'anno e a cigliai di km di distanza l'uno dall'altro. Non sono mai stati sotto lo stesso tetto finche' non hanno filmato lo speciale 'Folklore: The Long Pond Studio Sessions'. Il gruppo si è ritrovato lo scorso settembre negli studi Long Pond a nord dello stato di New York e ha eseguito tutte le 17 canzoni dell'album. La popstar ha anche pubblicato su Twitter un trailer con alcuni retroscena di quello che è il suo ottavo album. (ANSA).