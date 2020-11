Violenza donne, avvocatesse e attrici insieme contro fenomeno

NAPOLI, 25 NOV - Attrici, avvocatesse, un giudice e anche una delle vittime, insieme in un video, prodotto in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra oggi, 25 novembre. A promuovere l'iniziativa è stato l'avvocato penalista napoletano Sergio Pisani che ha realizzato il progetto grazie al contributo della cantante Claudia Megre la cui canzone da lei scritta ed interpretata, dal titolo "Donna in difesa", fa da sottofondo alla sequenza di immagini che ritraggono le protagoniste mentre si disegnano un segno rosso sul viso. "Il brano - spiega Pisani - rappresenta un incoraggiamento a non mollare mai la presa contro questo fenomeno che durante la pandemia ha subìto una recrudescenza. L'obiettivo del video - aggiunge - così come la canzone è lanciare un messaggio per tutte le donne a non arrendersi mai contro questa ed altre avversità che ancora oggi esse sono costrette ad affrontare nella nostra società". (ANSA).