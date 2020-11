Aste: raccolta documenti Bob Dylan venduta per 495 mila dlr

NEW YORK, 23 NOV - Una raccolta di documenti, una volta ritenuta persa, di Bod Dylan è stata venduta all'asta per 495 mila dollari. I documenti erano nella mani di Tony Glover, artista americano di blues morto lo scorso anno e amico e confidente di vecchia data di Dylan. La raccolta comprende la trascrizione di un'intervista che Glover fece al poeta e cantautore americano nel 1971 oltre che una serie di lettere che i due si scambiarono. Nell'intervista emerse che Dylan aveva timori di anti-semitismo per questo cambiò il suo vero nome, all'anagrafe era Robert Zimmerman, inoltre disse anche che scrisse 'Lay Lady Lay' per Barbra Streisand. Ed ancora tra gli oggetti venduti all'asta ci sono i testi che Dylan scrisse dopo aver visitato nel 1962 la leggenda del folk Woody Guthrie. Quelle parole non sono mai state rese pubbliche fino all'anno scorso. (ANSA)