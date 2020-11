Taylor Swift ancora da record ad AMA, tre premi

NEW YORK, 23 NOV - Taylor Swift continua ad essere una delle artiste più premiate in assoluto. La popstar si è rivelata ancora una volta da record all'edizione 2020 degli American Music Awards (AMA) portando a casa tre premi, tra cui Artista dell'anno. Finora la Swift ha raggiunto quota 32, un numero senza precedenti per un'artista. Tuttavia non ha potuto ritirare i premi di persona perche' è impegnata a registrare di nuovo tutta la sua musica dal 2006 al 2017 nel tentativo di riguadagnare tutto ciò che è stato perso nel passaggio dei master dei primi dischi nella vendita del suo primo discografico Scott Borchetta all'agente Scooter Braun. Un'altra artista che ha fatto storia agli AMA 2020 è stata Cardi B. La rapper ha vinto due volte nella categoria 'Canzone preferita Rap/Hip Hop'. La prima volta è stata nel 2018 con il singolo 'Bodak Yellow', questa volta con 'WAP'. (ANSA)