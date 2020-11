Maggio: Otello diretto da Mehta in scena su Rai Cultura

FIRENZE, 23 NOV - Andrà in scena il prossimo 30 novembre, l'Otello di Giuseppe Verdi, nel nuovo allestimento del teatro del Maggio Musicale fiorentino con la direzione di Zubin Mehta e la regia di Valerio Binasco. L'opera, a causa delle chiusura dei teatri per l'emergenza Covid, sarà trasmessa da Rai Cultura sul canale Rai5. In locandina, è stato spiegato in conferenza stampa, un cast di primissimo ordine con i debutti di Fabio Sartori come Otello e Marina Rebeka come Desdemona. "Questo Otello rappresenta la nostra prima autunnale - ha detto il sovrintendente del teatro del Maggio Alexander Pereira -, era previsto nel Festival nello scorso mese di maggio e siamo riusciti a riprogrammarlo e a metterlo in scena proprio in questo momento". Pereira ha poi ringraziato Philippe Foriel-Destezet, che ha finanziato l'opera con 300mila euro. "Il costo di questa produzione - ha detto Pereira - sarà coperto dallo sponsor che ha reso possibile questo Otello, un grande imprenditore francese che vive in Italia. Colgo anche l'occasione - ha aggiunto - per smentire le stupidaggini che ho letto sul fatto che abbiamo dei costi di 800mila euro e un ricavo di 10mila euro per l'Otello, è assurdo". Il sovrintendente ha poi spiegato che "una delle sfide più grandi in questo momento è dare la sicurezza a tutti i collaboratori del teatro; da settembre abbiamo testato tutti periodicamente e continuiamo a farlo". "Ho diretto molti Otello nella mia vita, a New York, a Londra, a Berlino - le parole di Mehta -: questa è una delle produzioni più belle e con maggior sostanza grazie a un regista che conosce benissimo il senso di questa tragedia lirica tra tutte e inoltre qui al Maggio abbiamo un cast ideale. L'Orchestra e il coro suonano e cantano protetti da schermi e mascherine ma il suono non ne risente. Io sono felice per quello che stiamo facendo con la collaborazione di tutti in questo periodo difficile". (ANSA).