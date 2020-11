Massimo Ranieri, 50 anni di carriera in un cofanetto

NAPOLI, 23 NOV - Cinquanta anni di carriera di Massimo Ranieri in un cofanetto da collezione con i 16 album album originali più belli (compresi alcuni live e un dvd), in edicola dal 27 novembre: autentica 'opera omnia' la collana(formato digipack) propone contenuti inediti accompagnati da fotografie dell'epoca e un'intervista esclusiva. Si parte con 'Massimo Ranieri' ( cofanetto in regalo), lavoro del 1970 . Tra i 12 pezzi ci sono evergreen come 'Se bruciasse la città' e 'Rose rosse' con cui si aggiudicò il Cantagiro: "La cantai - spiega - per la prima volta a Settevoci e poi a Senza Rete e arrivarono richieste incredibili pari a 180 mila copie in un solo giorno. Alla fine, 'Rose rosse' ha venduto un milione e ottocentomila copie". Tra le proposte, un remake di ''O sole mio', 'Quando l'amore diventa poesia', 'Il mio amore resta sempre Teresa', cover del brano 'Teresa', composto da Albert Hammond e Lee Hazlewood. La tracklist è completata da 'Parla tu, cuore mio', 'Piangi piangi ragazzo', 'Pietà per chi ti ama', 'Rita', 'Magia', 'È diventato amore' e 'Ma l'amore cos'è'. Il decimo appuntamento con la collana prevede l'uscita del doppio di 'Malìa' . (ANSA).