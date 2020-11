Crowdfunding per sostenere il Lerici Music festival

GENOVA, 23 NOV - Crowdfunding per sostenere l'orchestra di Lerici. E' iniziata la raccolta fondi per il Lerici Music Festival - che si svolgerà dal 16 luglio all'8 agosto 2021 nel caratteristico borgo spezzino -, una manifestazione internazionale che promuove giovani talenti e artisti di fama consolidata. 62 gli elementi dell'orchestra, 20 le serate in programma, oltre 3 mila le persone previste come pubblico. "Quello che vogliamo lanciare - ha detto il maestro Gianluca Marcianò, fondatore della kermesse ligure - è un appello alla solidarietà al mondo della cultura, della musica e dello spettacolo dal vivo che è uno dei settori più colpiti dalla pandemia, in un momento in cui è fondamentale che lo spirito di comunità e di aiuto si concretizzi in azioni collettive". Il claim del crowfunding sarà 'La differenza tra suono e musica dipende da te' e ogni singolo cittadino potrà fare una donazione volontaria per sostenere l'orchestra di Lerici. (ANSA).