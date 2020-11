A Visioni Italiane vince 'Memorie di Alba' di Martignoni

BOLOGNA, 23 NOV - Andrea Martignoni, bolognese che vive a Berlino, autore a quattro mani con la moglie Maria Steinmetz del film d'animazione 'Memorie di Alba', si è aggiudicato il Premio Pelliconi per il Miglior Film alla 26/a edizione di Visioni Italiane, festival che la Cineteca di Bologna dedica ai corti e mediometraggi di fiction e ai documentari: Un premio importante, per un festival dedicato alle produzioni indipendenti, del valore di 10mila euro, messi in palio dall'azienda bolognese Pelliconi, leader mondiale nel settore dei tappi a corona. Si tratta di un esordio in qualità di autore per Andrea Martignoni, laureato al Dams di Bologna e già esperto compositore di colonne sonore per lavori d'animazione, a cui si dedica da vent'anni. La giuria gli ha assegnato il premio perché "ha saputo immergere lo spettatore in un viaggio nel tempo autentico, reale, con grande originalità e umiltà. Il film è armonioso, non si vergogna di ciò che è: semplice e pieno d'amore. La tecnica mista rotoscope e immagini di repertorio crea un'atmosfera sospesa nel tempo e nella malinconia". A Simone Bozzelli, con il suo 'Amateur', è andato il premio per la Miglior regia, di 3mila euro, offerto dal Consorzio Shopville Gran Reno e intitolato alla memoria di Giovanni Bergonzoni: "Premio per la regia a un giovane autore che ha dimostrato nei due lavori presentati al festival (Amateur e J'ador) di saper gestire molto bene il linguaggio cinematografico, creando suspence e tensione anche attraverso piccoli racconti quotidiani di relazioni umane". Miglior documentario (premio di 2mila euro) a 'Life Is But a Dream' di Margherita Pescetti, "per aver raccontato la tragedia dell'eterno conflitto israelo-palestinese, affidandosi a un colono ebreo ortodosso preso a testimonianza dell'irragionevolezza che attraversa quella terra". (ANSA).