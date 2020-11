Area Sanremo, premiati gli otto vincitori del concorso

GENOVA, 22 NOV - Alla presenza della commissione artistica composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max e in diretta streaming sui canali social di Area Sanremo Tim, si è svolta nel pomeriggio a Sanremo la premiazione degli artisti vincitori di questa edizione, decretati da remoto mercoledì 18 novembre, in questa edizione particolare del concorso canoro che qualifica alcuni degli artisti partecipanti alla sezione 'Giovani' del Festival della canzone italiana di Sanremo. I premiati sono: Aurora Fadel con "Profumo di Lavanda", Dellai con "Io sono Luca", Elena Faggi con "Che ne so", Federica Marinari con "Dimenticato (MAI)", Francesca Miola con "La costola di Adamo", Guasto (Gianmarco Finizio) con "In che senso?", Luca D'Arbenzio con "Cenere", Mirall (Greta Ciurlante) con "Padre Nostro", quest'ultima anche vincitrice del Premio Tim Miglior Videoclip. Inoltre, nel corso della mattinata, i ragazzi sono stati intervistati durante le riprese televisive al Teatro Ariston, dando modo così ai vincitori di calcare per la prima volta il palco più importante della musica italiana. (ANSA).