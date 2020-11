Legno, il 27 novembre esce "Un altro album"

ROMA, 22 NOV - Esce il 27 novembre, pubblicato da Matilde Dischi / Artist First, "Un altro album", secondo disco dei LEGNO, progetto indipendente formato da due artisti, la cui identità è sconosciuta. Due artisti che diventano supereroi, protagonisti di un fumetto che esce insieme al disco e creato con l'intento di dare un valore al disco come supporto fisico, valore che si sta via via perdendo. L'idea del fumetto nasce dalla loro passione per il mondo dei supereroi e dal loro desiderio di farne parte. Per la realizzazione del fumetto i Legno hanno lavorato con il disegnatore Niccolò Storai e Francesca Del Sala, che hanno raccontato la loro storia. "Un altro album è un disco sincero, diretto, semplice - racconta il duo -. Parla d'amore, di quello che ti sgualcisce i vestiti, che ti lascia da solo come un coglione sotto la pioggia. Dell'amore che sa essere forte ma anche maledettamente fragile. L'amore ironico, malinconico, imperfetto. E come se ci fossimo tolti la scatola per farvela indossare". Legno è un progetto indipendente, formato da due ragazzi toscani la cui identità è rimasta finora segreta, che debutta a giugno 2018 con la trilogia "Sei la mia droga" (parte uno), "Tu chiamala estate" (parte due) e "Mi devasto di thè" (parte tre). (ANSA).