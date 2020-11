Sequel 'Il principe cerca moglie' uscirà su Amazon

NEW YORK, 20 NOV - Il sequel de 'Il principe cerca moglie' (Coming 2 America) è stato acquistato da Amazon Studios dalla Paramount Pictures e sarà distribuito globalmente nel marzo del 2021. Il film riprende il filo del racconto dagli eventi di 'Il principe cerca moglie'. Akeem Joffer (Eddie Murphy) sta per diventare re di Zamunda e invece scopre di avere un figlio di cui non sapeva nulla negli Stati Uniti. Si chiama Lavelle (Jermaine Fowler) ed è originario del Queens (una delle municipalità di New York). Per onorare il desiderio del padre (James Earl Jones) il quale vuole prendersi cura del giovane per farne un principe, Akeem e Semmi (Arsenio Hall) tornano di nuovo in America. Coming 2 America, diretto da Craig Brewer, sarebbe dovuto uscire in sala lo scorso agosto, ma è stato rimandato a dicembre ancora prima che scoppiasse la pandemia. Poi lo scorso ottobre Amazon Studios ne ha acquistato i diritti per la distribuzione in Usa per 125 milioni di dollari. La Paramount resta invece distributore per altri Paesi. (ANSA).