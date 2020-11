Pinocchio di Matteo Garrone sarà distribuito in Usa

NEW YORK, 20 NOV - Pinoccho di Matteo Garrone approderà nelle sale cinematografiche Americane. Sarà distribuito da Roadside Attractions. Il film del 2019, ispirato da 'Le avventure di Pinocchio'. Storia di un burattino di Carlo Collodi, ha come protagonisti tra gli altri Roberto Benigni (Geppetto), Federico Ielapi (Pinocchio), il defunto Gigi Proietti (Mangiafuoco). Ha avuto 15 candidature all'edizione 2020 dei David di Donatello, vincendo in cinque categorie, Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. La data di uscita del film non è stata ancora annunciata. "Sono molto felice e orgoglioso - ha detto Garrone - che Pinocchio possa finalmente incontrare il pubblico americano grazie a una distribuzione così prestigiosa come la Roadside Attractions. Spero che, come già successo in Italia, Pinocchio riunisca davanti al grande schermo famiglie e spettatori di tutte le età, facendoli evadere dalla realtà e portandoli in un mondo parallelo, dove il reale si confonde con il magico dando vita a una delle fiabe più belle e spettacolari al mondo". "Pinocchio - aggiungono Howard Cohen e Eric d'Arbeloff, co-presidenti di Roadside Attractions - è una delle storie più care, amata dalle famiglie di tutto il mondo. Siamo rimasti colpiti dalla bellezza del mondo sovrannaturale e dalla geniale narrazione del film di Matteo, e siamo entusiasti di portare al pubblico vecchio e nuovo un'avventura così fresca, maliziosa ed emozionante". (ANSA)