Sting accusato di sesso con minorenne nel 1979, lui nega

NEW YORK, 20 NOV - Sting accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. Lo rivela Yahoo Entertainment citando un'azione legale presentata in un tribunale dell'Arizona. I fatti sarebbero accaduti nel 1979. Il cantante inglese, il cui vero nome è Gordon Summer, avrebbe avuto dei rapporti sessuali con una quindicenne, Jane Doe, dopo un concerto per la polizia a Scottsdale il 14 maggio del 1979. All'epoca lui aveva 27 anni. Attraverso il suo avvocato Sting ha negato l'accaduto sostenendo di non conoscere la Doe. Ha inoltre affermato di aver sentito per la prima volta delle accuse da un comunicato stampa dello studio legale che rappresenta la donna. (ANSA)