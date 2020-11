Tff: a Cecilia Mangini il Premio Prolo alla carriera

TORINO, 20 NOV - Cecilia Mangini, prima donna a girare documentari in Italia nel dopoguerra, riceverà il Premio Maria Adriana Prolo alla carriera il 25 novembre al Torino Film Festival dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Nata a Mola di Bari nel 1927, fin dall'inizio Mangini porta uno sguardo impegnato e personale sugli individui e sulla società, dedicando attenzione ai temi della marginalità, dell'immigrazione e delle ingiustizie sociali. Prima donna a girare documentari nel dopoguerra, sceneggiatrice di alcuni lungometraggi e di più di quaranta cortometraggi, in gran parte realizzati con il marito Lino Del Fra, ha esplorato con la sua macchina da presa l'Italia dalla fine degli anni Cinquanta fino ai primi anni Settanta, spesso volgendo lo sguardo al Sud Italia e alla Puglia. Nel 2009 ha ricevuto a Firenze la Medaglia del presidente della Repubblica, "per aver trasmesso alle generazioni future, attraverso la sua attività di cineasta documentarista, alcune delle più belle immagini dell'Italia degli anni '50 e '60". Le sono state dedicate numerose mostre fotografiche: nel 2008 a Trieste; nel 2010 in Francia, a Créteil, nel 2011 a Barcellona, nel 2015 a Lipari, nel 2016 a Bari, nel 2017 al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari a Roma, nel 2017 la mostra Cecilia Mangini - visioni e passioni, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli, realizzata da Big Sur, Erratacorrige, Cinema del reale, OfficinaVisioni. Dal 2013 è tornata alla regia grazie al coinvolgimento della regista Mariangela Barbanente con la quale ha realizzato il documentario In viaggio con Cecilia. Ha realizzato con il regista Paolo Pisanelli i film Il Vietnam sera libre (2018), Due scatole dimenticate (2020), e ha in lavorazione un nuovo film dedicato a Grazia Deledda, dal titolo Grazia Deledda, la rivoluzionaria. (ANSA).