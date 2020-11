Musica: a Cinisello piazza intitolata a Sfera Ebbasta

MILANO, 19 NOV - A Cinisello Balsamo, da oggi, c'è piazza Sfera Ebbasta, anzi, a essere precisi, piazza Gionata Boschetti, vero nome del trapper più famoso d'Italia, che all'una di stanotte pubblica il suo nuovo album 'Famoso' per Island Records. Così il comune di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, in collaborazione con Spotify Italia, ha scelto di rendere omaggio al ritorno del suo cittadino più noto. Poche ore fa Sfera Ebbasta ed il Sindaco Giacomo Ghilardi hanno rivelato la targa intitolata a Gionata Boschetti su cui è presente anche l'iconica firma rossa di Sfera. "Come tutti saprete, - ha detto il sindaco - la nostra città ha visto crescere uno tra i più importanti artisti italiani e internazionali. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, nonostante la sua giovane età, ha raggiunto una serie di traguardi estremamente importanti nel corso della sua carriera e ottenuto milioni di ascolti sulla piattaforma di streaming musicale Spotify. Traguardi importanti che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare, proprio noi di Cinisello Balsamo. Ciny, così da lui chiamata, oggi vuole conferire un simbolo di riconoscimento a questo artista, al nostro caro Gionata, Sfera Ebbasta". (ANSA).