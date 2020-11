Musica: Lil Baby vince secondo Apple Music Award

NEW YORK, 19 NOV - Lil Baby è il vincitore del secondo Apple Music Award. Il rapper originario di Atlanta, in Georgia, è risultato essere una voce per la cultura giovanile e nel 2020 la sua traccia 'My Turn' è stata al vertice delle classifiche di Apple Music. Megan Three Stallion è risultata come Breakthrough Artist dell'anno. Le sue collaborazioni con Cardi B per WAP e con Beyoncé per il remix di Savage sono state suonate su Apple Music oltre 300 milioni di volte a livello globale. Taylor Swift è invece miglior cantautrice dell'anno e il suo Folklore è andato subito ai vertici della classica degli album di Apple Music. Miglior canzone è stata The Box di Roddy Ricch, il rapper ha vinto anche nella categoria Miglior album con Please Excuse Me for Being Antisocial. L'Apple Music Awards celebra i migliori musicisti in cinque categorie, alcune scelte dal team Apple Music, altre in base ai dati di streaming e alle preferenze degli utenti in tutto il mondo. L'evento celebra i Migliori e più audaci musicisti del 2020 e l'enorme impatto che hanno avuto sulla cultura globale quest'anno. I vincitori dei premi Global Artist of the Year, Songwriter of the Year e Breakthrough Artist of the Year sono selezionati dal team editoriale internazionale di Apple Music. Gli altri due premi Album of the Year e Song of the Year invece si basano sui dati di streaming, rappresentando così ciò che gli utenti di Apple Music hanno ascoltato e riascoltato di più quest'anno. Le celebrazioni per Apple Music Awards si terranno dal prossimo 14 dicembre con una settimana di eventi musicali su tutte le piattaforme musicali Apple. (ANSA).