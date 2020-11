Annie Lennox con A Christmas Cornucopia a 10 anni da uscita

ROMA, 19 NOV - Annie Lennox, artista tra le più iconiche e di maggior successo della storia della musica pop con oltre 83 milioni di album venduti, torna sotto i riflettori: il 20 novembre esce per da Island Records a 10 anni dalla prima pubblicazione una versione rimasterizzata del suo sesto album solista, "A Christmas Cornucopia", la raccolta di interpretazioni ispirate a canti tradizionali natalizi che conteneva anche una sua composizione, "Universal Child". L'album, che propone una selezione di brani tratti dalle tradizioni britanniche, francesi e tedesche, contiene l'inedito "Dido's Lament" (uscito il 10 novembre), avrà una differente tracklist e un nuovo artwork e sarà disponibile in vinile, cd e digitale. "Sono assolutamente contenta di ripubblicare A Christmas Cornucopia in occasione del decimo anniversario dell'album. Il 2020 è stato un anno senza precedenti in tutto il mondo... I canti natalizi di questo album rappresentano un ritorno a un'era antecedente a quella della tecnologia moderna, dell'emergenza climatica, delle pandemie globali, dell'inquinamento, della distruzione delle foreste, dell'estinzione delle specie e di tutte le sfide che il nostro mondo deve affrontare con urgenza. Spero che questo album offra almeno un po' di conforto, ma anche la consapevolezza che i leader politici, i leader religiosi e tutti in generale nel mondo affrontino la questione di quanti altri Natale abbiamo ancora da trascorrere su questa terra", ha detto Annie Lennox. I proventi della composizione originale "Universal Child" saranno versati all'Annie Lennox Foundation. La Annie Lennox Foundation raccoglie fondi per vari progetti di beneficenza, principalmente quelli che sostengono e istruiscono donne e bambini in Africa e persone affette da HIV/epatite C in Scozia. (ANSA).