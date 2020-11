Valerio Scanu, arriva il disco Canto di Natale

ROMA, 18 NOV - Dal 27 novembre arriva in radio "L'Aria di Natale" di Valerio Scanu, l'inedito estratto da "Canto di Natale" (su etichetta NatyLoveYou), in uscita il 27 novembre su store digitali e dal 4 dicembre nei negozi in formato fisico sia cd che dvd. Per Scanu il Natale è un appuntamento immancabili con i live organizzati a partire dal 2012. Quest'anno, causa pandemia, nessun live ma l'album e il film che ne racconta il viaggio con la collaborazione di Remo Girone e Massimo Lopez. "Canto di Natale" raccoglie alcune delle più belle canzoni natalizie, reinterpretate in una versione originale, a cui si aggiunge appunto "L'aria del Natale". Questi i brani scelti da Scanu: Silent Night, White Christmas, Let it Snow, Winter Wonderland, Santa Claus is Coming To Town, Have Yourself a Merry Little Christmas, I'll Be Home For Christmas, Jingle Bells" feat. Irene Calvia, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Sleigh Ride, Rudolph The Red Nose Reindeer, L'Aria del Natale. (ANSA).