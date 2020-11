A Hollywood la raccolta di costumi di Debbie Reynolds

NEW YORK, 18 NOV - Troveranno degno spazio al nuovo Museo degli Oscar i costumi di scena dell'epoca d'oro di Hollywood collezionati con pazienza per cinquant'anni da Debbie Reynolds. Dal 1970 fino alla morte quattro anni fa la star di "Singin' in the Rain" aveva cercato senza successo di convincere l'Academy ad aiutarla a conservare la raccolta di abiti indossati sul set da dive come Liz Taylor e Judy Garland, ma per cinque volte aveva incassato rifiuti. Le cose stanno per cambiare e l'Academy di recente si è presentata da Todd Fisher, figlio e unico erede dell'attrice, con il cappello in mano. "Mia madre non ha mai avuto rancori. Non avrebbe mai voluto che ne avessi io, solo perché ricordo tutte le occasioni mancate", ha detto Todd al New York Times. Afflitta dai debiti e nel disinteresse dei suoi ex colleghi, Debbie era stata costretta a mettere all'asta nel corso degli anni cimeli iconici come l'abito bianco plissettato che si alzava al soffio dell'aria proveniente da una grata della metropolitana: indossato da Marilyn Monroe in "Quando la moglie è in vacanza", passò di mano per 4,6 milioni di dollari. Altri pezzi unici come la tunica di Charlton Heston in "Ben Hur", la chitarra suonata da Julie Andrews in "Tutti Assieme Appassionatamente" e ogni cappello indossato da Vivien Leigh in "Via col Vento" erano stati venduti nel corso degli anni a collezionisti anonimi. La Reynolds è morta quattro anni fa il giorno dopo della figlia Carrie Fisher, l'amata Principessa Leila di "Guerre Stellari". Con un nuovo museo da 482 milioni di dollari che dovrebbe aprire a fine aprile, l'Academy è finalmente venuta a Canossa. "Ci sono ancora pezzi straordinari", ha detto al Times il direttore del museo Bill Kramer dopo aver avvicinato Fisher con l'idea di di dedicare alla memoria della madre lo studio di restauro del museo. Da cosa nasce cosa: Todd si è detto aperto a prestare al museo pezzi della collezione. (ANSA).