Diodato, il 29/11 docu Storie di un'altra estate su RaiPlay

ROMA, 18 NOV - Esce su RaiPlay dal 29 novembre "Storie di un'altra estate", una docu-serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, pezzi di vissuto che Diodato ha registrato nei mesi scorsi durante i live estivi che lo hanno portato ad attraversare un'Italia diversa in un anno diverso. "Storie di un'altra estate" (produzione Atomic) è la narrazione di un'estate inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale tra passato, presente e futuro, tra musica, luoghi, parole e incontri. Il cantautore racconta se stesso tramite la sua musica e le città che hanno segnato la sua vita, in un viaggio che attraversa l'Italia a ritrovar bellezza. E dal 20 novembre arriva in radio il nuovo singolo Fino a farci scomparire, contenuto nel quarto album di inediti "Che vita meravigliosa" (Carosello Records), certificato disco d'Oro. Diodato è l'unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con "Fai Rumore" (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo, il Premio Lunezia, il David di Donatello, i Nastri d'argento e il Ciak d'Oro del pubblico con il brano "Che vita meravigliosa" come "Migliore canzone originale". L'8 novembre agli Mtv Europe Music Awards ha trionfato come "Best Italian Act". (ANSA).