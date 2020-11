Baricco a Ferrara, registra un omaggio a Beethoven

BOLOGNA, 18 NOV - Alessandro Baricco da giovedì 19 novembre sarà a Ferrara per registrare il suo omaggio a Beethoven per i 250 anni dalla nascita del compositore. Lo scrittore e drammaturgo torinese rimarrà in città per le riprese fino al 21 novembre: promotore dell'iniziativa è la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, che ha deciso insieme a Baricco di regalare uno spettacolo tra parole e musica, immaginato per coinvolgere e appassionare il pubblico più giovane. Il progetto è sostenuto dal ministero dell'Istruzione ed è in collaborazione con il Mibact. Protagonisti, insieme a Baricco, saranno la pianista Gloria Campaner e i trenta giovani musicisti dell'Orchestra Canova, diretti da Enrico Saverio Pagano. Le registrazioni avverranno tra venerdì 20 e sabato 21 novembre al Comunale (tra i 29 teatri di tradizione italiani) chiuso al pubblico dal 26 ottobre. Lo spettacolo sarà diffuso in streaming gratuitamente il 16 dicembre, nel giorno in cui ricorrono i 250 anni dalla nascita del compositore tedesco, ed è un dono, spiega il Comune di Ferrara, "esclusivamente rivolto alle scuole e ai giovani studenti italiani, in un anno particolarmente complesso anche per il mondo della scuola e della formazione". (ANSA).