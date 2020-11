Vivere, nuovo numero di Vanity Fair diretto da Cremonini

ROMA, 17 NOV - Cesare Cremonini, direttore del numero speciale di Vanity Fair in edicola da mercoledì 18 novembre, celebra la vita attraverso un numero d'eccezione dedicato a tutte le declinazioni della parola "Vivere". Per farlo ha scelto di coinvolgere i protagonisti dell'eccellenza italiana nel campo dell'attualità, della moda, dello sport e dell'arte. Nel numero troveremo nomi capaci di superare le sfide del tempo: Vasco Rossi, Roberto Baggio, Francesco Guccini. Donne che rappresentano un modello femminile di eleganza senza tempo: Roberta Armani. Dalle storie più toccanti (i lavoratori dello spettacolo e le riflessioni poetiche del dott. Gabriele Bronzetti) alla testimonianza esemplare di una donna straordinaria come Fiammetta Borsellino. Tutti insieme con l'intento di rivelare attraverso interviste inedite i lati umani e più profondi della loro esperienza di vita, fatta di coraggio, talento e determinazione. Un numero che celebra, insomma, «la capacità, la volontà, la caparbietà di vivere. Sempre, ad ogni costo e comunque vada», come spiega il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti. Apre il numero un estratto del nuovo libro del cantautore bolognese, Let Them Talk, in uscita il 1° dicembre, in cui Cremonini racconta che cosa c'è dietro e dentro una canzone, e perché ogni brano è una storia collettiva, personale e artistica insieme. In copertina danza a Central Park, Misty Copeland, la prima donna afroamericana a ricoprire il ruolo di prima ballerina dell'American Ballet Theatre, fotografata da Francesco Carrozzini. A Vanity Fair racconta della sua infanzia difficile, dell'approccio tardivo alla danza - grande amore della sua vita - e dell'importanza di inseguire sempre i propri sogni. (ANSA).