Al via TorinoFilmIndustry, online mille professionisti

TORINO, 17 NOV - Oltre 1.000 operatori e professionisti del mondo del cinema nazionale e internazionale si incontrano in streaming, da oggi al 24 novembre, in occasione della terza edizione del TFI Torino Film Industry per scambiarsi opportunità di business, networking e promozione per i vari attori della filiera. Un evento in crescita, anche nell'insolito tempo in corso "a riprova - dice Paolo Manera, presidente di Film Commssion Torino Piemonte - di quanto sia vivo il sistema cinema nel territorio". Aspetto sottolineato anche dalle assessore alla Cultura di Regione Piemonte e Città di Torino, Vittoria Poggio e Francesca Leon, e dall'assessore comunale al Commercio Alberto Sacco. "Crediamo e sosteniamo talmente il settore che avevano dedicato il 2020 al Cinema, con tanti eventi che purtroppo la pandemia ha limitato - dicono -. Ma i grandi eventi come questo e i festival si stanno tenendo lo stesso. Nell'ambito del Tfi si tengono anche la 5/a edizione del Torino Short Film Market, con 30 progetti da altrettanti paesi, organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass e gli appuntamenti curati dal TorinoFilmLab e i Production Days organizzati da Film Commission. (ANSA).