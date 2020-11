Petruzzelli, Quartetto Prometeo streaming anche su ANSA.it

BARI, 16 NOV - Il teatro Petruzzelli di Bari partecipa all'iniziativa "Aperti nonostante tutto" dell'Anfols (Associazione nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche), con un concerto del Quartetto Prometeo che martedì 17 novembre alle 20.30 sarà trasmesso anche sul sito Ansa.it e sulle pagine social dell'agenzia nell'ambito dell'iniziativa 'ANSA per la cultura'. Il concerto fa parte della "Stagione Concertistica 2020" del Petruzzelli. Sul palcoscenico il quartetto composto da Giulio Rovighi (violino), Aldo Campagnari (violino), Danusha Waskiewicz (viola) e Francesco Dillon (violoncello). Il concerto (che prende il posto di quello dell'Artemis Quartett, precedentemente annunciato), prevede in programma il Quartetto n. 1, in la minore op. 41, n. 1 di Robert Schumann e Quartetto n. 3, op. 73 in Fa maggiore di Dmitrij Šostakovič. L'esibizione sarà trasmessa su tutte le piattaforme digitali dell'Anfols e della Fondazione: il sito del Teatro (www.fondazionepetruzzelli.it), la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il canale YouTube Fondazione Petruzzelli e resteranno disponibili per un mese. (ANSA).