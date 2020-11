Barbiere di Siviglia senza pubblico, Opera Roma apre stagione

ROMA, 16 NOV - ''Il Barbiere di Siviglia'' in forma scenica senza pubblico in diretta su Rai3. Si aprirà così il 5 dicembre la stagione 2020/2021 del Teatro dell'Opera di Roma. Sul podio il direttore musicale Daniele Gatti, sul palco del Teatro Costanzi gli artisti in presenza, per la regia di Mario Martone, che firma anche le scene. Il nuovo allestimento è la terza produzione d'opera realizzata in chiave anti-Covid dall'istituzione musicale romana, dopo ''Rigoletto'' della scorsa estate al Circo Massimo e ''Zaide'' di Mozart un mese fa al Costanzi. La messa in scena del capolavoro rossiniano su libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia omonima di Beaumarchais, avrà i costumi di Anna Biagiotti e le luci di Pasquale Mari. Il barbiere e factotum Figaro avrà la voce di Andrzej Filończyk. Ruzil Gatin vestirà i panni del Conte d'Almaviva, Vasilisa Berzhanskaya sarà Rosina. Nel cast Alessandro Corbelli (Don Bartolo), Alex Esposito (Don Basilio), Patrizia Biccirè (Berta) e Roberto Lorenzi (Fiorello). Il Coro del Teatro dell'Opera di Roma sarà diretto dal maestro Roberto Gabbiani. Per il soprintendente Carlo Fuortes il nuovo allestimento ''potrà essere un'occasione straordinaria per allargare la platea del Costanzi e raggiungere un nuovo pubblico. La regia di Mario Martone sarà realizzata come per un film. Il nostro bellissimo teatro, vuoto e senza spettatori, sarà la scena dove si ambienterà quest'opera tanto amata, con un uso del tutto innovativo degli spazi del teatro''. Lo spettacolo sarà trasmesso nuovamente su Rai5 la notte di Capodanno. (ANSA).