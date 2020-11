Emma Roberts prima donna incinta su copertina Cosmopolitan

NEW YORK, 13 NOV - Per la prima volta Cosmopolitan mostra una donna incinta in copertina. Si tratta di Emma Roberts, 29 anni, famosa per la serie antologica American Horror Story e per il ruolo di Chanel Oberlin nella serie televisiva Scream Queens. L'attrice, tra le altre cose nipote di Julia Roberts, è in attesa di un maschietto dal suo compagno Garrett Hedlund. Fotografata da Sasha Samsonova, nell'articolo si parla di libri, maternità e di come far crescere un figlio a Los Angeles. La Roberts dice che sta avendo una buona gravidanza anche se si sente stanca e affamata e ha condiviso che credeva persino di non riuscire a rimanere incinta a causa di una endometriosi diagnosticatela qualche anno fa, motivo per cui decise di congelare le ovaie come precauzione. "Nel momento in cui ho smesso di pensarci - dice - sono rimasta incinta ma anche a quel punto non ho voluto sperarci troppo perché le cose possono andare nel modo sbagliato anche se sei incinta". L'attrice ha condiviso la copertina di Cosmopolitan sul suo profilo Instagram e ha ringraziato il magazine per l'opportunità. (ANSA).