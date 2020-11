Usa: Weeknd protagonista show intervallo Super Bowl 2021

NEW YORK, 12 NOV - Weeknd sarà il protagonista dello show dell'intervallo durante il prossimo Super Bowl. L'edizione del 2021, la 55/a, si terrà il sette febbraio a Tampa in Florida. The Weeknd, pseudonimo di Abel Makkonen Tesfaye, famoso per il suo falsetto, e' stato tre volte premio Grammy e questa volta si prenderà la scelta di uno dei palcoscenici più grandi al mondo in termini di pubblico. Lo show half time infatti è visto da centinaia di milioni di spettatori. "Tutti noi - ha detto in un comunicato - cresciamo guardando i giocatori più grandi al mondo durante il Super Bowl e si può solo sognare di essere in quella posizione. Sono onorato ed entusiasta di poter essere al centro di famoso palcoscenico". (ANSA)