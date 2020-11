Musica: Verona, torna Heroes torna dopo esperienza streaming

VENEZIA, 12 NOV - 'Heroes: il futuro è iniziato' è lo slogan che porta al 2021 la nuova edizione del primo e più grande concerto italiano, varato a Verona con la settimana della musica, in live streaming. La prima edizione conclusa con successo ha staccato 40.000 biglietti con un investimento, in tempo di Covid, di oltre 640.000 euro verso la filiera musicale Ideato da Music Innovation Hub Spa Impresa Sociale (MIH), e organizzato e prodotto da Friends & Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con laFeltrinelli, Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, e con i contributi di Vertigo e Magellano, andato in scena domenica 6 settembre è stato l'unico grande live show del 2020, il primo in streaming a pagamento della storia della musica italiana e dedicato interamente ai lavoratori della filiera. Un appuntamento unico, con un cast che ha rappresentato una fotografia mai realizzata prima, della scena musicale contemporanea con giovanissimi talenti al fianco di artisti e band che rappresentano la storia e il presente della musica. Un grande esperimento artistico, sociale ed economico che mette in connessione aziende, industria, terzo settore, filiera musicale, artisti e lavoratori in un nuovo modello di sostenibilità fondata su progetti inclusivi e di grande respiro. Una nuova opportunità per la musica (tutta) di trovare strade nuove e complementari in grado di sostenere i lavoratori del sistema musicale, in primis quella della filiera del live entertainment, che sono state duramente colpiti dall'emergenza sanitaria globale. (ANSA).