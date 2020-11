Greta Thunberg, il film sulla attivista icona green

ROMA, 12 NOV - Ha chiesto di votare per Joe Biden e quando è stato eletto con ironia ha scritto a Donald Trump che l'aveva criticata pesantemente "Donald rilassati", usando le stesse sprezzanti parole del tycoon, ha sfiorato il nobel per la pace il mese scorso ed è tornata a promuovere in prima persona lo sciopero globale per il clima il venerdì così come in maniera del tutto solitaria aveva cominciato a fare giusto nell'autunno di due anni fa. Greta Thunberg ha solo 17 anni ma è riuscita a riportare l'agenda sul clima, le problematiche del global warming, lo sfruttamento delle risorse del pianeta, in cima alle priorità, soprattutto prima che la pandemia prendesse quel posto. Ed è diventata un'icona assoluta tra i giovani della sua generazione e non solo in Svezia dove è nata ma in tutta Europa e poi nel mondo. Una persona che, la si apprezzi o la si critichi, è eccezionale e alla quale un film di Nathan Grossman, I Am Greta, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, destinato alle sale come evento e trasferito per le norme anti-Covid on demand dal 14 novembre (su Sky Primafila, Google Play, Infinity, Timvision, Chili, Rakuten TV, oltre a MioCinema e IoRestoInSala), rende omaggio evidenziando anche la sua incredibile caparbietà che è pari alle difficoltà incontrate finora. "i. La videocamera la segue come un'ombra e documenta paure, notti insonni, digiuni, ansie, solitudine di una ragazzina alle prese con una cosa decisamente più grande di lei. Ecco Greta entrare nelle aule del potere globale - da Strasburgo alla Commissione Europea, dall'Eliseo francese all'Onu a New York - e camminare nelle strade insieme al movimento ispirato a lei Fridays for Future. I Am Greta è dunque un ritratto completo, non solo la bambina con le trecce e la sindrome di Asperger minacciata persino di morte, sbeffeggiata da Trump e Bolsonaro, adorata dai ragazzi di tutto il mondo che con lei e in suo nome hanno fatto marce storiche, ma anche la Greta che abbraccia il suo cavallo e il cane Roxy, che scrive di notte i suoi discorsi cercando di migliorare tenacemente parola per parola, la bambina stanca che salta i pasti e che fa preoccupare i genitori. (ANSA).