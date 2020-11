Musica: Vinicio Capossela e Marlene Kuntz a Barezzi Festival

PARMA, 12 NOV - Vinicio Capossela e Marlene Kuntz si aggiungono al cast del 14/o Barezzi Festival, in live streaming dal Teatro Regio di Parma il 13 e 14 novembre su www.teatroregioparma.it tramite la piattaforma Payperlive di Zeye. Sono stati costretti invece a cancellare la loro partecipazione Andrea Laszlo De Simone, Massimo Volume e Colombre. In cartellone anche i Post Nebbia e Sara Loreni, che si aggiungono a Brunori Sas, Margherita Vicario, Pop X, Fadi, Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo e William Manera. Brunori Sas, il cui ultimo lavoro discografico 'Cip!' ha vinto la Targa Tenco 2020 come Miglior Album, sarà in diretta streaming venerdì 13 alle 20 sul palcoscenico del Regio; i proventi della vendita dei biglietti del concerto, così come l'intero cachet dell'artista, andranno a sostenere i lavoratori dello spettacolo dal vivo della Calabria. Alla stessa ora di sabato 14 si esibirà Vinicio Capossela, che festeggia trent'anni di carriera; alle 22.30 seguiranno i Marlene Kuntz, la band capitanata da Cristiano Godano che ha fatto la storia dell'alternative rock in Italia. Il festival, organizzato e prodotto dal Regio e nato da un'idea di Giovanni Sparano, che ne cura la direzione artistica, si ispira alla figura di Antonio Barezzi, mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sostenendone gli studi. (ANSA).