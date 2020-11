Billie Eilish, il 12 novembre arriva il nuovo singolo

ROMA, 10 NOV - Si intitola "Therefore I Am" il nuovo singolo inedito di Billie Eilish, disponibile dal 12 novembre (come lei stessa ha comunicato sui suoi social). Il brano è il primo inedito dall'uscita di "No Time to Die, colonna sonora dell'atteso nuovo episodio della saga di 007, e "My Future". (ANSA).