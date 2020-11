Ciak per Bla Bla Baby, il nuovo film di Fausto Brizzi

ROMA, 10 NOV - Al via le riprese di Bla Bla Baby, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Protagonista uno stuolo di poppanti, piccoli, irresistibili, insospettabili ma anche terribili, esilaranti e intuitivi. Accanto a loro un cast di adulti comicamente infantili interpretati da Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Rienzo, Fabrizio Nardi. Prodotto da Luca Barbareschi, una produzione Eliseo Multimedia con Rai Cinema, una sceneggiatura scritta dal regista insieme con Paola Mammini (Perfetti Sconosciuti), Herbert Simone Paragnani e il giovane talento del fumetto italiano Mauro Uzzeo, il film intreccia spy story, romance e commedia. A metà tra Senti chi parla e Baby Boss, Bla Bla Baby è un un nuovo genere in cui i pargoli parlano davvero grazie agli effetti visivi in un mix tra immaginazione, tenerezza e esplorazione del rapporto tra genitori e figli. Le riprese andranno avanti a Roma per sette settimane. (ANSA).